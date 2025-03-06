По всей России рухнули сайты МВД 5 6.03.2025, 14:08

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Сбой коснулся как портала федерального ведомства, так и региональных главков.

В России перестали открываться сайты Министерства внутренних дел (МВД), свидетельствуют данные Downdetector.

Сбой коснулся как портала федерального ведомства, так и региональных главков. Большинство жалоб на проблемы с доступом поступило из Камчатского края, Курской, Калининградской, Калужской и Архангельской областей, Москвы и Подмосковья, Карелии.

Пользователи отмечают, что сайты МВД не открываются ни с мобильных устройств, ни с компьютеров независимо от типа подключения к интернету. Большинство россиян столкнулись с неполадками около 10:00 по Москве, но некоторые сообщали о проблемах с доступом еще ночью. Также не работает сайт Госавтоинспекции.

Официальных заявлений о том, чем вызван сбой, пока не было. Источники ТАСС в оперативных службах заявили, что причиной стал «скачок напряжения». Похожая ситуация с ресурсами МВД произошла в середине октября 2024 года. Тогда это объяснили «обрывом линии связи».

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