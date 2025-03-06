Z-военкоры бьют тревогу: у РФ на фронте огромные проблемы из-за тактики ВСУ 4 6.03.2025, 14:19

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Российские оккупанты жалуются на провалы на Донбассе.

Провалы российской армии на Донбассе становятся все более очевидными даже для самих оккупантов, пишет «Диалог.UA».

В телеграм-канале пропагандиста Игоря Димитриева опубликован панический разбор ситуации на фронте: «Нет людей, выбивают логистику, ВСУ контратакуют». Последствия мясных штурмов, которыми российская армия пыталась продвигаться в последние месяцы, теперь дают о себе знать. Людей для ВС РФ катастрофически не хватает, и, как признают сами российские военные, кадровый кризис усугубляется отказами бойцов выходить на передовую. Командование продолжает требовать результатов, но ресурсы истощены, а мотивация среди личного состава находится на крайне низком уровне. На Покровском направлении положение «крайне сложное": логистические цепи уничтожены, солдаты истощены, а подвоз боеприпасов затруднен. В Часовом Яре российские войска пытаются продвинуться, но ситуация повторяется: «Выбивают логистику, нет людей». В Торецке идут городские бои, где ВСУ активно контратакуют, нанося потери противнику. Дроны ВСУ парализуют фронт Самым большим ударом для российской армии стал тотальный контроль украинских дронов над полем боя. Оккупанты признают, что «нижнее небо за противником», а перевес в FPV-дронах увеличился с 1 к 6 до еще более значительных цифр.

Дроны ВСУ перерезают российские линии снабжения, уничтожают склады боеприпасов, уничтожают колонны техники и мешают передвижению даже в глубине позиций.

В то же время российская система подготовки операторов БПЛА оказалась неэффективной. Как утверждается в посте Димитриева, солдаты массово избегают службы на передовой, записываясь на одни курсы за другими, лишь бы не возвращаться в зону боевых действий.

Потеря мотивации и жесткий кризис среди российских военных Оккупанты также признают низкую мотивацию среди личного состава.

Как отмечает пропагандист, у бойцов нет никакого «За Родину, за Путина», а есть лишь принуждение «А ну ... вперед!». Большинство тех, кто остается в зоне боевых действий, либо запутались в кредитах, либо были мобилизованы без права отказаться.

При этом ВСУ сохраняет боеспособность за счет технологического превосходства. Украинские подразделения получают современное вооружение, поддержку дронов и передовые системы связи, что позволяет им наносить России постоянные удары и уничтожать живую силу и технику противника.

В своем посте российский пропагандист фактически признает безвыходность ситуации, а подход к ведению войны у Москвы остается безнадежно устаревшим.

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