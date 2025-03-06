В Румынии задержали шесть человек за сотрудничество с РФ и попытку госпереворота 6.03.2025, 15:03

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В января участники заговора ездили в Москву за инструкциями.

В Румынии выявили организованную преступную группу, которая собиралась совершить госпереворот в интересах России. В рамках дела были задержаны шесть человек, сообщила прокуратура страны.

По данным ведомства, в 2023 году «пятеро обвиняемых вместе с подозреваемым создали ОПГ с целью подрыва суверенитета и независимости румынского государства».

«Члены преступной группы неоднократно связывались с агентами иностранной державы, находящимися как в Румынии, так и в Российской Федерации. <…> В течение января двое обвиняемых ездили в Москву, где вступали в контакт с людьми, готовыми поддержать усилия организации по захвату государственной власти», — говорится в заявлении.

Прокуратура выяснила, что участники ОПГ «вербовали последователей» и пытались вести переговоры с иностранными политическими и военными силами о выходе Румынии из НАТО. Окончательной целью являлась ликвидация действующего конституционного строя, упразднение политических партий, формирование нового правительства, изменение названия, флага и гимна страны, отметили в ведомстве. Имена задержанных не раскрываются. Однако уточняется, что группа имела структуру военного типа, а один из ее членов был отставным генерал-майором.

Задержание произошло в среду, 5 марта. В тот же день Министерство иностранных дел Румынии объявило персонами нон грата военного атташе России Виктора Маковского и его заместителя Евгения Игнатьева, заявив, что они нарушили правила Венской конвенции. Источники Euronews сообщили, что причиной выдворения дипломатов стала их связь с праворадикальным популистом Кэлином Джорджеску, который победил в первом туре выборов президента Румынии в декабре 2024 года. Впоследствии Конституционный суд страны аннулировал эти результаты, сославшись на данные разведки о российском вмешательстве в кампанию.

Румыния имеет общую границу с Украиной. Ранее советник президента страны по вопросам обороны и нацбезопасности Кристиан Диаконеску заявил, что Россия в ходе первого раунда переговоров с США о прекращении войны в Украине призвала разделить сферы влияния и вывести войска с восточного фланга НАТО, в том числе из Румынии.

В мае в республике пройдут повторные президентские выборы. Неизвестно, будет ли к ним допущен Джорджеску, который находится под следствием по обвинению в деятельности, направленной против конституционного строя, распространении ложной информации, а также в создании ксенофобских и антисемитских групп.

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