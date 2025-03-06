В Литве будут судить белорусских шпионов

В Литве будут судить белорусских шпионов1
- 6.03.2025, 15:35
Они — литовские граждане.
Двое граждан Литвы обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси. Литовская Генпрокуратура передала их дело в суд, пишет lrt.lt.
Все началось с того, что в конце 2022 года оба обвиняемых поехали в Беларусь. Через посредника они договорились о контактах и дальнейшем сотрудничестве с представителями военных структур РБ. «В целях шпионажа» один из мужчин вступил в Литовский союз стрелков и стал его активным членом.
Предполагается, что до своего задержания в ноябре 2023 года оба обвиняемых за деньги выполняли задания Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны Беларуси. Последнее интересовала информация о дислоцированной в Литве военной технике и вооружениях, принадлежащих как литовским подразделениям, так и союзникам по НАТО, о стратегической инфраструктуре объектов и их охране. Также собирались данные о работе Литовского союза стрелков и содержании его учений, о деятельности белорусской оппозиции в Литве и ее участниках. В Беларуси были заинтересованы и в сведениях о гражданах Литвы-потенциальных кандидатах на вербовку.
Предполагается, что собранная и переданная в Минск информация не была засекречена. Однако она «представляет ценность для Вооруженных сил иностранных государств при подготовке планов военной агрессии, а также используется для другой деятельности, направленной против Литвы». Видимо, рассматривается вариант, что РБ могла передавать полученную информацию России.
Гражданам Литвы грозит до 15 лет лишения свободы.