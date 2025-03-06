закрыть
6 марта 2025, четверг, 19:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Волгоградом на пустыре нашли свалку цинковых гробов российских оккупантов

2
  • 6.03.2025, 18:36
  • 4,144
Под Волгоградом на пустыре нашли свалку цинковых гробов российских оккупантов

Груз 200 выкинули.

В городе Волжский под Волгоградом обнаружили свалку с цинковыми гробами для «груза 200», а также черные мешки и ящики для транспортировки. В соцсетях написали, что речь идет о промзоне в районе 7-й автодороги — за тепличным комплексом «Ботаника». «Похоже, это скандал. На пустырь выкинули гробы. Судя по мусору, выкинуло ритуальное агентство, а черные пакеты как будто из-под трупов, явно груз 200 выкинули», — предположили местные жители.

Источник V1.ru подтвердил факт образования свалки с «грузом 200», применяемым при доставке для захоронения тел погибших участников войны в Украине. По его словам, к инциденту может иметь отношение одна из ритуальных компаний города, «проводящих погребения погибших на СВО на кладбищах Волжского», — «Гранит» или «Вечность». Не исключено, что это могла быть и какая-то «мелкая фирма». «Скорее всего, пытались сэкономить на затратах на утилизацию», — сказал он.

На пустыре нашли черные спецпакеты для тел, вскрытые цинковые гробы, обтянутые бордово-красным бархатом, а также деревянные коробки, в которых в таких случаях перевозят тела, сказал собеседник. «Все это относится к отходам особого класса опасности и подлежит обязательной утилизации в специализированной организации — в данном случае у мусорного регионального оператора», — отметил он.

В администрации Волжского сообщили, что на место прибыли сотрудники контрольного управления. «Все подтвердилось. Действительно, там целая свалка гробов с черными пакетами. Наши сотрудники сразу вызвали на место происшествия полицию. Идет разбирательство, — рассказали в пресс-службе мэрии. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников