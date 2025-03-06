Под Волгоградом на пустыре нашли свалку цинковых гробов российских оккупантов 2 6.03.2025, 18:36

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Груз 200 выкинули.

В городе Волжский под Волгоградом обнаружили свалку с цинковыми гробами для «груза 200», а также черные мешки и ящики для транспортировки. В соцсетях написали, что речь идет о промзоне в районе 7-й автодороги — за тепличным комплексом «Ботаника». «Похоже, это скандал. На пустырь выкинули гробы. Судя по мусору, выкинуло ритуальное агентство, а черные пакеты как будто из-под трупов, явно груз 200 выкинули», — предположили местные жители.

Источник V1.ru подтвердил факт образования свалки с «грузом 200», применяемым при доставке для захоронения тел погибших участников войны в Украине. По его словам, к инциденту может иметь отношение одна из ритуальных компаний города, «проводящих погребения погибших на СВО на кладбищах Волжского», — «Гранит» или «Вечность». Не исключено, что это могла быть и какая-то «мелкая фирма». «Скорее всего, пытались сэкономить на затратах на утилизацию», — сказал он.

На пустыре нашли черные спецпакеты для тел, вскрытые цинковые гробы, обтянутые бордово-красным бархатом, а также деревянные коробки, в которых в таких случаях перевозят тела, сказал собеседник. «Все это относится к отходам особого класса опасности и подлежит обязательной утилизации в специализированной организации — в данном случае у мусорного регионального оператора», — отметил он.

В администрации Волжского сообщили, что на место прибыли сотрудники контрольного управления. «Все подтвердилось. Действительно, там целая свалка гробов с черными пакетами. Наши сотрудники сразу вызвали на место происшествия полицию. Идет разбирательство, — рассказали в пресс-службе мэрии. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

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