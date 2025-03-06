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Торговый дефицит США достиг рекордного уровня

  • 6.03.2025, 22:01
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Торговый дефицит США достиг рекордного уровня

По итогам января вырос на 34%.

Дефицит торгового баланса США по итогам января вырос на 34% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг $131,4 млрд. Это почти вдвое больше показателя за январь 2024 года и новый антирекорд за все время ведения статистики, то есть с 1992 года, следует из отчета Бюро экономического анализа. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали роста торгового дефицита до $128,7 млрд.

Столь значительный рост дефицита торгового баланса объясняется значительным наращиванием закупок американскими компаниями, которые старались заполнить склады до того, как вступят в силу импортные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики, анонсированные Дональдом Трампом. В итоге объем импорта в январе вырос на 10% по сравнению с декабрем 2024 года и составил $401,2 млрд. В то же время экспорт вырос всего на 1,2%, до $269,8 млрд.

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