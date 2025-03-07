В районе российской базы в Сирии вспыхнули ожесточенные бои 5 7.03.2025, 9:40

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Погибли около 70 человек.

Несколько групп остатков ополчения режима Башара Асада напали на силовиков новой сирийской власти, сообщает госагентство SANA со ссылкой на главу Департамента безопасности провинции Латакия Мустафу Кнефати. По его словам, асадовские силы совершили атаки в районе города Джабла.

«В рамках заранее спланированного и преднамеренного нападения несколько групп остатков ополчения Асада атаковали наши опорные и контрольно-пропускные пункты, а также нацелились на многие наши патрули в районе Джаблы и его окрестностях, что привело к гибели и ранениям многих наших солдат», — сообщил Кнефати.

Он добавил, что пострадали правительственные здания, общественная и даже частная собственность в городе Джабла и его окрестностях.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в столкновениях по состоянию на 7 марта погибли по меньшей мере 70 человек. Как отмечает организация, это самые жестокие столкновения с момента свержения Асада в декабре.

По данным SOHR, среди погибших — сотрудники служб безопасности, бойцы, верные Асаду, а также мирные жители. Там отметили, что атаки были совершены недалеко от Хмеймим — крупнейшей российской базы в Сирии.

Как сообщает Sky News Arabia, новая власть Сирии участвует в столкновениях на западе страны с вооруженными группировками, связанными с бывшим офицером Сухейлем аль-Хасаном по прозвищу Тигр, который был одним из самых видных армейских лидеров режима Башара Асада.

Сухейля аль-Хасана связывают с большинством массовых убийств, совершенных в различных районах Сирии, известно, что он отдавал приказы об атаках на мирных жителей с использованием взрывчатых веществ.

Асад использовал его в военных операциях, в том числе в тех, которые он начал в Восточной Гуте в пригороде Дамаска.

Новые власти Сирии сообщали еще 4 марта, что управление внутренней безопасности начало масштабную операцию по обеспечению безопасности в квартале Ад-Датур в Латакии и нескольких близлежащих районах «с целью ареста групп остатков бывшего режима Аль-Асада, убивших двух сотрудников Министерства обороны».

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