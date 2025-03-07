Курс биткойна упал после объявления Трампа о создании криптовалютного резерва 7.03.2025, 12:56

Трейдеры разочарованы.

Дональд Трамп, обещавший превратить США в мировую криптостолицу, объявил о создании резерва биткойнов. Трейдеры, надеявшиеся, что это окажет стратегическую поддержку рынку, оказались разочарованы. Зато, сыграв на имидже «криптопрезидента», Трамп мог хорошо заработать сам, но при этом разорил инвесторов, вложившихся в его мемкойн, пишет The Moscow Times.

Трамп подписал указ о создании криптовалютного резерва из биткойнов, однако он не предусматривает закупку криптовалюты – лишь передачу в резерв уже имеющихся у правительства цифровых денег (тех, что были реквизированы у преступников в рамках уголовных разбирательств). Пополнение резерва возможно лишь за счет «нейтральных для бюджета стратегий приобретения дополнительных биткойнов при условии, что эти стратегии не повлекут за собой дополнительных расходов для американских налогоплательщиков». Приобретение других криптовалют за исключением уже реквизированных также не предполагается.

И хотя указ не предусматривает продажу биткойнов из резерва, в нем также говорится, что Министерство финансов «может определять стратегии ответственного управления, включая потенциальные продажи». Криптоэнтузиасты, надеявшиеся на скупку виртуальных денег на средства федерального правительства, оказались разочарованы. Курс биткойна упал сначала на 5,7%, хотя потом отыграл часть падения, подешевели и другие криптовалюты, отмечает Bloomberg. Отсутствие потенциальных новых покупок оказывает давление на рынок, сказал агентству Штефан фон Ханиш, директор по внебиржевой торговле криптовалютной компании Bitgo: «Раньше инвесторы запрыгивали в рынок в ожидании покупок биткойна правительством, но после последних событий эти позиции закрываются».

Перед выборами Трамп позиционировал себя как сторонника развития крипторынка, крупные участники которого отметились щедрыми пожертвованиями на его кампанию. Трамп ругал демократов за намерение регулировать криптовалюты, обещал сделать США «криптостолицей планеты» и стать первым «криптопрезидентом».

После его победы на выборах курс биткойна, стоивший менее $70 000, рванул вверх и 18 декабря превысил $106 000; после инаугурации, 22 января, курс предпринял попытку пробить этот уровень, но она оказалась неудачной. Затем биткойн стал дешеветь в результате реакции инвесторов на развязанную Трампом торговую войну, оттока средств из биржевого фонда криптовалют и взлома в конце февраля криптобиржи Bybit северокорейскими хакерами, которые похитили валют на $1,5 млрд. В пятницу днем биткойн торгуется на уровне около $88 500.

Указ Трампа не переломил понижательную тенденцию, Эндрю О'Нил, управляющий директор по цифровым активам S&P Global Ratings, дал ему такую оценку:

«Значение этого указа в основном символическое, поскольку он знаменует собой первый случай официального признания биткоина в качестве резервного актива правительства США».

Стремясь показать себя сторонником криптовалютного сектора, Трамп перед самой инаугурацией выпустил с женой мемкойны $TRUMP И $MELANIA. Это чисто спекулятивные активы, не имеющие никакой ценности за исключением веры участников рынка в идею, стоящую за мемкойном. Веры, судя по всему, в данном случае оказалось немного.

После выпуска трампкойн за три дня подорожал в 10,6 раза до $75,35, но с тех пор его курс рухнул на 82,6% до $13,09 на торгах в пятницу. Зато размещавшие трампкойн и обеспечивавшие торговлю им фирмы заработали $350 млн, подсчитала Financial Times. Остается неясным, имеет ли Трамп долю в их прибыли, но эксперты уже указывали на неэтичность действий Трампа, поскольку продажа мемкойнов фактически позволила направлять ему анонимные пожертвования и одновременно поставила под удар розничных инвесторов.

Тим Массад, адъюнкт-профессор права в Джорджтаунской школе права и бывший председатель Комиссии по срочной биржевой торговле, сказал FT:

«Президент Соединенных Штатов не должен заниматься, по сути, извлечением прибыли из своей должности, пока он находится на посту. Это ужасный пример».

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