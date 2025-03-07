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Соглашение с Молдовой: Приднестровье ликвидировало блокпосты

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  • 7.03.2025, 17:24
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Соглашение с Молдовой: Приднестровье ликвидировало блокпосты

Разблокированы основные дороги.

В Приднестровье ликвидировали блокпосты, которые были установлены еще в 2022 году. Это было условием для газового соглашения с Молдовой.

Об этом сообщает NewsMaker.

Издание отметило, что военные наблюдатели из Смешанных миротворческих сил сообщили, что в восточных районах Республики Молдова в Зоне безопасности были разблокированы основные дороги, а также въезды и выезды из населенных пунктов. Кроме того, бетонные заграждения были демонтированы, а сопутствующая инфраструктура ликвидирована.

Кроме того, участники заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК) обсудили организационные вопросы, касающиеся работы всех делегаций, представленных в Комиссии.

По данным Объединенного военного командования, с 26 февраля по 4 марта в Зоне безопасности не зафиксировано ни одного инцидента. На следующих заседаниях ОКК планируется рассмотреть вопрос о возвращении к обычному режиму работы.

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