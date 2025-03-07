CNN: США все еще передают Украине некоторые разведданные 2 7.03.2025, 22:41

Starlink также остается активным.

США продолжают предоставлять Украине разведданные для обороны, но прекратили обмен информацией, которая могла бы способствовать наступлению на российские войска, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников Пентагона.

По их словам, Вашингтон стремится избежать восприятия как непосредственного участника ударов по РФ, поэтому поставки военной помощи были приостановлены в начале недели.

В то же время США не будут скрывать данные, которые помогают Украине защищаться, добавили собеседники.

Также, по их информации, спутниковый интернет Starlink, который является ключевой системой связи украинских военных, остается активным.

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