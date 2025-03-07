Telegram ввел платные сообщения 1 7.03.2025, 22:51

Для пользователей не из списка контактов.

Мессенджер Telegram запустил функцию платных сообщений для пользователей не из списка контактов, сообщается в блоге компании.

Теперь, чтобы отправить сообщение незнакомцу, который воспользовался этой функцией, придется заплатить «звезды» — это внутренняя валюта Telegram. Платные сообщения помогут в том числе не перегружать список чатов и «монетизировать свою популярность», считает руководство мессенджера.

Для активации «сообщений за звезды» необходима подписка Telegram Premium.

Кроме того, в мессенджере появилась расширенная информация о новых собеседниках. В частности, в переписке будут отражаться страна, общие группы, дата регистрации аккаунта, примерное время обновления имени или фотографии, а также статус аккаунта.

«Когда пользователь не из вашего списка контактов пишет вам впервые, в чате с ним теперь отображается информационный блок с базовыми сведениями об собеседнике. Он поможет распознать мошенника или самозванца — или наоборот убедиться в надежности собеседника — еще до того, как вы ему ответите», — говорится в блоге.

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