«Голливуд отдыхает»: российская ДРГ попала в запланированную ловушку украинских десантников в Судже 4 8.03.2025, 16:27

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80% группы - «груз 200».

Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) использовала газопровод, чтобы проникнуть в город Суджу в Курской области. Украинские десантники заранее узнали о планах противника и устроили ему ловушку.

Об этом сообщил в Facebook украинский офицер Мирослав Гай.

По его данным, россияне пытались действовать по сценарию Авдеевской операции. Вражеская ДРГ использовала подземные коммуникации магистрального газопровода «Прогресс», чтобы проникнуть в тыл украинских сил в Судже.

Однако в этот раз у россиян не получилось реализовать задачу. ВСУ заранее узнали о планах противника и устроили ему ловушку.

- Украинские десантники умело организовали ловушку, дождавшись выхода противника из тоннеля и его скопления. В решающий момент выход из трубы был завален, что сделало невозможной эвакуацию вражеской группы. Далее началось уничтожение, - рассказал Гай.

Он уточнил, что на данный момент ликвидированы около 80% личного состава российской ДРГ. Зачистка продолжается.

- Объективный контроль и радиоперехваты подтверждают панику в ДРГ врага, захватчики жалуются, что их бросили на верную смерть. Когда война закончится, нам не придется придумывать сценарии для кино, будет достаточно описать реальные события. Голливуд отдыхает, - написал украинский офицер.

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