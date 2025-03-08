В Сети «засветили» румынский ЗРК на вооружении Украины
- 8.03.2025, 19:48
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Румынская армия имеет всего 48 таких комплексов на своем вооружении.
Украина имеет на своем вооружении румынский зенитный ракетный комплекс CA-95. Это копия советского ЗРК типа «Стрела-1», сообщает портал Defense Express.
Как отмечает портал, в Сети появились фотографии украинских военных с ЗРК CA-95 в оригинальном румынском камуфляже. Румынская армия имеет всего 48 таких комплексов на своем вооружении. Сколько такой машин получила Украина - неизвестно.
Это первый фотофакт использования румынских ЗРК CA-95 в Украине. Об их получении не сообщалось ранее.
ЗРК CA-95 оснащен четырьмя пусковыми установками для ракет класса «поверхность-воздух». Комплекс может работать по целям на высоте от 50 до 3500 метров и на расстоянии от 800 до 4200 метров.