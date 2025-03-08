Генштаб ВСУ: Потери РФ в Судже очень большие 8.03.2025, 21:00

Вооруженные силы Украины продолжают Курскую операцию.

Ситуация в Курской области, где продолжается операция ВСУ, находится под контролем командования. Информация о том, что российские войска массированно прорвали границы Украины в Сумской области, не соответствует действительности.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий пресс-службы Генштаба ВСУ.

- В районах населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области противник по-прежнему действует силами ДРГ и малыми пехотными группами численностью по несколько человек. Они пытаются закрепиться на территории Украины, чтобы расширить зону боевых действий, но постепенно уничтожаются, - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода, чтобы закрепиться в окрестностях города Суджа Курской области:

- В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в Судже очень большие.

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