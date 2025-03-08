Командующий украинским флотом намекнул на новый удар по Крымскому мосту 2 8.03.2025, 21:26

2,216

Сейчас в Черном море идет своя технологическая гонка вооружений.

Украина готовит новую атаку на Крымский мост. Об этом в интервью The Guardian рассказал командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Он выразил оптимизм относительно того, что Крымский мост таки будет разрушен. По словам Неижпапы, два предыдущих удара повредили мост настолько, что россияне больше не могут переправлять по его железнодорожной ветке тяжелые вагоны.

«Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: «Бог любит троицу», - сказал он, улыбаясь.

Командующий украинского флота признал, что россиянам удалось разработать «достаточно эффективные» методы противодействия украинским морским дронам. Тогда Украина превратила их в скоростные атакующие платформы, вооруженные FPV-дронами и зенитными системами для сбивания вертолетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com