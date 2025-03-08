ВСУ показали новый дрон-ружье Lucky Strike 1 8.03.2025, 21:53

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Фото: ВСУ представили дрон-пушку Lucky Strike (Getty Images)

Он может уничтожать вражеские беспилотники.

Военные Вооруженных сил Украины создали дрон-ружье Lucky Strike. Он может уничтожать российские беспилотники.

Как сообщили Сухопутные войска ВС Украины, техническая инновация, внедренная инженерами 4-го механизированного батальона, «позволяет методично уменьшать популяцию вражеских «мавиков» над линией соприкосновения".

- Воины нашей бригады уже успели удивить противника своими техническими апгрейдами дронов-бомбардировщиков. Птички, вооруженные гранатометами и автоматами, уже применяются подразделениями Отдельной президентской. Теперь эта линейка пополнилась дроном Lucky Strike с закрепленным дробовиком, - говорится в сообщении.

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