Белорусы выпустили приложение для изучения родного языка
- 9.03.2025, 11:06
Слова и фразы озвучены профессиональными дикторами.
Небольшая команда разработчиков и энтузиастов выпустила мобильное приложение для изучения белорусского языка — «Шаную». Оно доступно пользователям Android, скачать его можно по этой ссылке.
Команда на своем сайте сообщает, что хочет популяризовать белорусский язык, чтобы белорусы свободно говорили на родном языке.
В создании контента для приложения «Шаную» принимали участие специалисты в области белорусской филологии. Слова и фразы озвучены профессиональными дикторами. По словам разработчиков, при подборе материалов они ориентируются на современные академические словари.