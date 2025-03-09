Белорусы выпустили приложение для изучения родного языка 9.03.2025, 11:06

Слова и фразы озвучены профессиональными дикторами.

Небольшая команда разработчиков и энтузиастов выпустила мобильное приложение для изучения белорусского языка — «Шаную». Оно доступно пользователям Android, скачать его можно по этой ссылке.

Команда на своем сайте сообщает, что хочет популяризовать белорусский язык, чтобы белорусы свободно говорили на родном языке.

В создании контента для приложения «Шаную» принимали участие специалисты в области белорусской филологии. Слова и фразы озвучены профессиональными дикторами. По словам разработчиков, при подборе материалов они ориентируются на современные академические словари.

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