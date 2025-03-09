ВСУ остановили наступление врага под Покровском и контратакуют 9.03.2025, 11:50

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Ситуация для россиян ухудшилась.

Вооруженные силы Украины остановили наступление россиян на Покровском направлении и осуществляют контратаки. Об этом в комментарии «24 каналу» заявил военный обозреватель Денис Попович.

«Ситуация на Покровском направлении для врага ухудшилась. Там Силы обороны остановили наступление врага, контратакуют. Враг пытается восстановить положение, но это для них пока не является удачным», — сказал Попович.

Он также уточнил, что украинские военнослужащие понемногу освобождают населенные пункты в этом районе, которые являются важными и отодвигают «вклинивание врага» там.

В то же время командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» подтвердил, что россияне на Покровском направлении «истощены пехотой», но подчеркнул, что их разведка, артиллерия, авиация и ударные дроны работают круглосуточно.

«Кроме фронтовой линии авиация отрабатывает и наши тылы, поэтому бдительность терять не стоит», — подчеркнул «Осман».

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