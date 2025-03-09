В Канаде выбирают нового премьер-министра 9.03.2025, 16:12

1,752

Джастин Трюдо объявил о своей отставке в начале года.

В воскресенье, 9 марта, Либеральная партия Канады выбирает нового главу, который сменит Джастина Трюдо, объявившего о своей отставке в начале года.

Об этом сообщает BBC.

В голосовании уже приняли участие ориентировочно 140 тысяч членов Либеральной партии. Результаты должны объявить до вечера 9 марта.

Журналисты пишут, что новый лидер Либеральной партии автоматически станет премьер-министром Канады. Но поскольку либералы имеют меньшинство в правительстве, им предстоит выиграть следующие всеобщие выборы, чтобы остаться у власти. Так что выборы могут состояться уже вскоре.

В борьбе за лидерство принимают участие четыре кандидата: бывший глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни, бывшая заместительница Трюдо Христя Фриланд, член партии Карина Гулд и бизнесмен Фрэнк Бейлис.

Карни не имеет опыта работы на выборных должностях, но был первым иностранцем, возглавившим Банк Англии. Политик уверен, что способен эффективно управлять в условиях кризисов и готов перенести свои управленческие навыки на политическую арену.

Фриланд фактически стала инициатором отставки Трюдо, покинув правительство в декабре и призвав его покинуть пост премьера. Она дочь украинки и всегда поддерживала проукраинскую позицию.

«Кто бы ни стал следующим лидером, ему придется иметь дело с угрозами президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал Канаде эскалацией торговой войны и призвал сделать страну «51-м штатом США», - отмечают медиа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com