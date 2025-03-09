В Канаде выбирают нового премьер-министра
- 9.03.2025, 16:12
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Джастин Трюдо объявил о своей отставке в начале года.
В воскресенье, 9 марта, Либеральная партия Канады выбирает нового главу, который сменит Джастина Трюдо, объявившего о своей отставке в начале года.
Об этом сообщает BBC.
В голосовании уже приняли участие ориентировочно 140 тысяч членов Либеральной партии. Результаты должны объявить до вечера 9 марта.
Журналисты пишут, что новый лидер Либеральной партии автоматически станет премьер-министром Канады. Но поскольку либералы имеют меньшинство в правительстве, им предстоит выиграть следующие всеобщие выборы, чтобы остаться у власти. Так что выборы могут состояться уже вскоре.
В борьбе за лидерство принимают участие четыре кандидата: бывший глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни, бывшая заместительница Трюдо Христя Фриланд, член партии Карина Гулд и бизнесмен Фрэнк Бейлис.
Карни не имеет опыта работы на выборных должностях, но был первым иностранцем, возглавившим Банк Англии. Политик уверен, что способен эффективно управлять в условиях кризисов и готов перенести свои управленческие навыки на политическую арену.
Фриланд фактически стала инициатором отставки Трюдо, покинув правительство в декабре и призвав его покинуть пост премьера. Она дочь украинки и всегда поддерживала проукраинскую позицию.
«Кто бы ни стал следующим лидером, ему придется иметь дело с угрозами президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал Канаде эскалацией торговой войны и призвал сделать страну «51-м штатом США», - отмечают медиа.