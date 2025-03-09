Дешевые и надежные: эксперты назвали 10 лучших б/у автомобилей 9.03.2025, 18:56

Специалисты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом.

Цены на б/у автомобили всегда ниже в сравнении с новыми машинами. В особенности когда транспортное средство становится старше. Но надежные среди таких автомобилей тоже есть – эксперты назвали 10 лучших.

Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти 10 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны. Список возглавила б/у Honda Fit.

Специалисты определили лучшие легковые б/у машины возрастом 10 лет, которые отличаются высочайшей надежностью и способны прослужить еще от 5 до 10 лет. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.

Лучшие легковые б/у автомобили возрастом 10 лет:

1 Honda Fit;

2 Volkswagen Passat;

3 Lincoln MKZ;

4 Kia Rio 5D;

5 Mercedes-Benz CLA;

6 Kia Rio;

7 Honda Civic;

8 Nissan Versa;

9 Toyota Avalon;

10 Hyundai Elantra.

Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.

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