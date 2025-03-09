Названы 10 роскошных автомобилей с пробегом, обслуживание которых не ударит по кошельку

Названы 10 роскошных автомобилей с пробегом, обслуживание которых не ударит по кошельку1
- 9.03.2025, 21:48
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Эти модели предлагают высокий уровень комфорта, но их обслуживание сопоставимо с более бюджетными авто.
Принято считать, что после покупки премиального автомобиля владельцам приходится тратить много денег на их обслуживание. Тем не менее в этом сегменте есть и исключения.
На портале Top Speed назвали 10 премиальных автомобилей с пробегом, которые имеют невысокую стоимость обслуживания. Это довольно надежные автомобили, которые можно выгодно приобрести на вторичном рынке.
ТОП-10 подержанных премиальных авто с низкой стоимостью обслуживания:
1 Acura ILX (2013 год)
2 Genesis G90 (2017 год)
3 Acura TL (2013 год)
4 Lincoln MKZ (2012 год)
5 Audi A5 (2013 год)
6 Audi A4 (2013 год)
7 Infiniti Q40 (2015 год)
8 Lincoln MKS (2012 год)
9 Lincoln Continental (2017 год)
10 Mercedes-Benz E-Class (2012 год)
Acura ILX является премиальной моделью на базе Honda Civic. По словам экспертов, этот седан предлагает роскошный интерьер и оснащается надежными двигателями.
В издании посчитали, что в среднем ежегодно владельцы Acura ILX тратят около 440 долларов на обслуживание автомобиля. Также эта модель имеет низкий расход топлива.