Названы 10 роскошных автомобилей с пробегом, обслуживание которых не ударит по кошельку 1 9.03.2025, 21:48

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Эти модели предлагают высокий уровень комфорта, но их обслуживание сопоставимо с более бюджетными авто.

Принято считать, что после покупки премиального автомобиля владельцам приходится тратить много денег на их обслуживание. Тем не менее в этом сегменте есть и исключения.

На портале Top Speed назвали 10 премиальных автомобилей с пробегом, которые имеют невысокую стоимость обслуживания. Это довольно надежные автомобили, которые можно выгодно приобрести на вторичном рынке.

ТОП-10 подержанных премиальных авто с низкой стоимостью обслуживания:

1 Acura ILX (2013 год)

2 Genesis G90 (2017 год)

3 Acura TL (2013 год)

4 Lincoln MKZ (2012 год)

5 Audi A5 (2013 год)

6 Audi A4 (2013 год)

7 Infiniti Q40 (2015 год)

8 Lincoln MKS (2012 год)

9 Lincoln Continental (2017 год)

10 Mercedes-Benz E-Class (2012 год)

Acura ILX является премиальной моделью на базе Honda Civic. По словам экспертов, этот седан предлагает роскошный интерьер и оснащается надежными двигателями.

В издании посчитали, что в среднем ежегодно владельцы Acura ILX тратят около 440 долларов на обслуживание автомобиля. Также эта модель имеет низкий расход топлива.

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