закрыть
1 апреля 2025, вторник, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще трое менеджеров БелЖД задержаны

  • 1.04.2025, 11:29
  • 1,526
Еще трое менеджеров БелЖД задержаны

По коррупционной статье.

Трое менеджеров Белорусской железной дороги задержаны за взятки, сообщил телеграм-канал МВД.

Речь идет о трех подчиненных задержанного в 2024-ом году первого заместителя начальника БелЖД Петра Дулуба, которого обвиняют в получении взятки на сумму 370 тысяч долларов.

Сотрудников железной дороги задержали с поличным. Как пишет МВД, они «на протяжении трех лет принимали деньги от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о выделении подвижного состава БелЖД».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип