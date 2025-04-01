Еще трое менеджеров БелЖД задержаны
- 1.04.2025, 11:29
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По коррупционной статье.
Трое менеджеров Белорусской железной дороги задержаны за взятки, сообщил телеграм-канал МВД.
Речь идет о трех подчиненных задержанного в 2024-ом году первого заместителя начальника БелЖД Петра Дулуба, которого обвиняют в получении взятки на сумму 370 тысяч долларов.
Сотрудников железной дороги задержали с поличным. Как пишет МВД, они «на протяжении трех лет принимали деньги от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о выделении подвижного состава БелЖД».