В Литве прокомментировали слухи о том, что пропавший солдат США оказался в Беларуси 6 1.04.2025, 12:53

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ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Четвертый военный до сих пор не найден.

Служба охраны государственной границы Литвы опровергла информацию, что гражданин США, который был задержан в Молодечно в грузовом вагоне, приехавшем из Литвы, может быть связан с трагедией в Падбраде, где во время учений в результате затопления военной машины трое американских военнослужащих погибли, а четвертый не найден.

«Служба охраны государственной границы уточнила факты, которые могут быть как-то связаны с информацией белорусской стороны. Сразу же отмечается, что здесь нет ничего общего с событиями на полигоне в Падбраде. В Литве несколько недель гражданин США находился законно. Пограничники 26 марта разговаривали с ним на границе с Россией, на вокзале в Кибартае, а 27 и 30 марта на границе с Беларусью, около вокзала в Кяне», — пишет Delfi.lt.

Напомним, что вчера Пограничный комитет Беларуси сообщил, что в пустом грузовом вагоне нашли 27-летнего американца, который нелегально попал в Беларусь из Литвы.

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