Минобороны Украины: У России рекордные потери в технике
- 1.04.2025, 13:52
Март стал «черным» месяцем для РФ.
В марте армия страны-агрессора России потеряла больше всего артиллерийских систем и автомобилей с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины во вторник, 1 марта.
Украинские военные в этом месяце поразили 1 644 артсистемы РФ. Рекордное количество российских артсистем ВСУ уничтожили и подбили 27 марта — 122 единицы.
За первые три месяца 2025 года Россия потеряла 3 990 артсредств. В Минобороны сравнили, что за первый квартал 2024 года украинские защитники уничтожили 2 600 вражеских артсистем.
Кроме того, Силы обороны Украины в марте поразили 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн противника. Больше всего автотранспорта россияне потеряли 27 марта — 210 машин.