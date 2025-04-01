закрыть
1 апреля 2025, вторник, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Украины: У России рекордные потери в технике

  • 1.04.2025, 13:52
Минобороны Украины: У России рекордные потери в технике

Март стал «черным» месяцем для РФ.

В марте армия страны-агрессора России потеряла больше всего артиллерийских систем и автомобилей с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины во вторник, 1 марта.

Украинские военные в этом месяце поразили 1 644 артсистемы РФ. Рекордное количество российских артсистем ВСУ уничтожили и подбили 27 марта — 122 единицы.

За первые три месяца 2025 года Россия потеряла 3 990 артсредств. В Минобороны сравнили, что за первый квартал 2024 года украинские защитники уничтожили 2 600 вражеских артсистем.

Кроме того, Силы обороны Украины в марте поразили 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн противника. Больше всего автотранспорта россияне потеряли 27 марта — 210 машин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип