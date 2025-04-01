Минобороны Украины: У России рекордные потери в технике 1.04.2025, 13:52

Март стал «черным» месяцем для РФ.

В марте армия страны-агрессора России потеряла больше всего артиллерийских систем и автомобилей с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины во вторник, 1 марта.

Украинские военные в этом месяце поразили 1 644 артсистемы РФ. Рекордное количество российских артсистем ВСУ уничтожили и подбили 27 марта — 122 единицы.

За первые три месяца 2025 года Россия потеряла 3 990 артсредств. В Минобороны сравнили, что за первый квартал 2024 года украинские защитники уничтожили 2 600 вражеских артсистем.

Кроме того, Силы обороны Украины в марте поразили 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн противника. Больше всего автотранспорта россияне потеряли 27 марта — 210 машин.

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