Польша объявит в розыск 43 российских экспертов 5 1.04.2025, 14:15

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В протоколах вскрытия погибших в авиакатастрофе под Смоленском были нарушения.

Следственная группа при Национальной прокуратуре Польши, которая занимается производствами, связанными с крушением Ту-154 с польской делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским под Смоленском в 2010 году, намерена подать ходатайство об объявлении в розыск 43 российских судмедэкспертов. Об этом PAP заявил руководитель группы прокурор Кшиштоф Шварц.

По его словам, решение связано с тем, что в протоколах вскрытия тел жертв катастрофы российских судебных медиков «было много ложной информации», в частности в них включались описания органов и повреждений, а также произведенных работ, которых не было в действительности, при этом отсутствовали описания идентификационных признаков и повреждений некоторых погибших.

Всего польские следователи обнаружили «серьезные нарушения» в более чем 60 вскрытиях, утверждает Шварц. «Неясно, были ли эти протоколы написаны намеренно неправдиво или от лени либо некомпетентности. Конечно, эти протоколы были созданы небрежно», — отметил он.

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