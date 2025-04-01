Путин разрешил банкам блокировать выдачу россиянам наличных со счетов 1 1.04.2025, 15:07

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Подозрительные операции будут ограничиваться.

Российские банки с 1 июня 2025 года получат право ограничивать выдачу клиентам наличных со счетов через банкоматы, если сочтут, что операция является подозрительной. Соответствующий закон во вторник, 1 апреля, подписал Путин.

Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, ограничения на снятие «кэша» банки будут вводить «при наличии признаков выдачи денежных средств без согласия клиента». В этом случае кредитная организация будет обязана на 48 часов установить лимит: клиенту будет запрещено снимать более 50 тысяч рублей в сутки. Критерии, по которым будут вводиться эти ограничения, установит Банк России, говорится в законе.

Еще более жесткие ограничения — снятие не больше 100 тысяч рублей в месяц — банки будут вводить, если счет клиента попал в «черный список» ЦБ. В него будут вноситься счета и карты, по которым ранее были зафиксированы случаи мошеннических переводов.

Согласно закону, который декларируется как направленный на борьбу с кибермошенничеством, в России будет создана специальная госинформсистема (ГИС) для противодействия правонарушениям с использованием интернет-технологий. Доступ к ней получат Генпрокуратура, Следственный комитетет, ЦБ РФ, банки, а также операторы связи и «федеральные органы исполнительной власти».

По данным Центробанка, на 1 января 2025 года российские граждане держали в банках 57,5 трлн рублей, включая депозиты на 40,4 трлн рублей и еще 17 трлн на текущих счетах. С начала войны сбережения физлиц банках увеличились на 22,8 трлн рублей, или 65%.

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