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Сербия и Венгрия подписали документ о военном сотрудничестве

  • 1.04.2025, 15:30
Сербия и Венгрия подписали документ о военном сотрудничестве

СМИ назвали его «союзом» в пику объединению Хорватии, Албании и Косово.

Сербия и Венгрия подписали документ о стратегическом сотрудничестве в сфере обороны, сообщают Euronews. Соглашение скрепили подписями министр обороны Сербии Братислав Гашич и его венгерский коллега Криштоф Салаи-Бобровницки в присутствии президента Сербии Александра Вучича.

Документ конкретизирует стратегическое соглашение о сотрудничестве в области обороны, достигнутое в 2023 году. На текущий год запланировано рекордное количество совместных мероприятий в этой сфере — 79, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. Президент Вучич подчеркнул, что среди всех стран региона именно с Венгрией у Сербии наиболее развитое сотрудничество в оборонной сфере.

Ключевыми элементами сотрудничества являются проведение совместных военных учений, техническое взаимодействие в области закупки вооружений, а также совместные мероприятия в сферах военной промышленности, миротворческих операций, кибербезопасности и военной медицины. Подчеркивается, что особое значение для сербской стороны имеют вертолетные учения с венгерскими партнерами.

Более недели назад министерства обороны Албании, Косово и Хорватии подписали в Тиране трехсторонний меморандум в области обороны, который, по их словам, является сигналом для всех, кто осмелится угрожать безопасности, миру и стабильности на Западных Балканах. Тогда Вучич заявил, что подписание этого меморандума представляет собой нарушение субрегионального соглашения, и выразил уверенность, что НАТО даже не было уведомлено об этом. После этого появились слухи о том, что Сербия хочет создать военный союз с Венгрией и Республикой Сербской.

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