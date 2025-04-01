В Беларуси признали экстремистским логотип британского бренда одежды 14 1.04.2025, 18:03

5,792

Бренд основан в 1976 году анархистом Стефаном Рейнором.

Эксперты установили, что в изображении логотипа Boy London усматриваются признаки проявления экстремизма.

Логотип одного из британских брендов одежды признан экстремистским, товары с его изображением сняты с продажи на маркетплейсе OZON, сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Прокуратура Гомельской области выяснила, что на торговых площадках в интернете продается одежда торговой марки Boy London – бренда, который в 1976 году создал и зарегистрировал в Великобритании анархист Стефан Рейнор.

«Логотип указанной марки имеет сходство с изображением «партийного орла» Национал-социалистической рабочей партии Германии», – сказали в прокуратуре, уточнив, что он в Беларуси входит в перечень запрещенной нацистской символики и атрибутики.

В ведомстве отметили, что орел Boy London в отличие от оригинала держит в лапах круг в виде буквы «О», а не свастику, что тем не менее вызывает у людей аналогии с гербом третьего рейха. При этом несмотря на отрицание руководством марки сходства логотип постоянно подвергается критике.

«Нахождение в свободном обороте продукции данной торговой марки нивелировало у населения, в первую очередь у подрастающего поколения, нетерпимость к нацизму», – сообщили в Генпрокуратуре.

Областная комиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции согласилась, что в изображении логотипа усматриваются признаки проявления экстремизма, в результате суд Центрального района Гомеля по заявлению прокурора признал его экстремистским материалом. Решение в законную силу вступило, изображение внесено в соответствующий республиканский список.

В ходе надзора было установлено, что на маркетплейсе OZON есть в продаже футболки и спортивные костюмы с изображением логотипа Boy London. В адрес ООО «ОЗОН Маркет Бел» было направлено предписание, после чего эти товары площадка сняла с продажи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com