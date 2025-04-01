В Беларуси признали экстремистским логотип британского бренда одежды

В Беларуси признали экстремистским логотип британского бренда одежды14
- 1.04.2025, 18:03
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Бренд основан в 1976 году анархистом Стефаном Рейнором.
Эксперты установили, что в изображении логотипа Boy London усматриваются признаки проявления экстремизма.
Логотип одного из британских брендов одежды признан экстремистским, товары с его изображением сняты с продажи на маркетплейсе OZON, сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре Беларуси.
Прокуратура Гомельской области выяснила, что на торговых площадках в интернете продается одежда торговой марки Boy London – бренда, который в 1976 году создал и зарегистрировал в Великобритании анархист Стефан Рейнор.
«Логотип указанной марки имеет сходство с изображением «партийного орла» Национал-социалистической рабочей партии Германии», – сказали в прокуратуре, уточнив, что он в Беларуси входит в перечень запрещенной нацистской символики и атрибутики.
В ведомстве отметили, что орел Boy London в отличие от оригинала держит в лапах круг в виде буквы «О», а не свастику, что тем не менее вызывает у людей аналогии с гербом третьего рейха. При этом несмотря на отрицание руководством марки сходства логотип постоянно подвергается критике.
«Нахождение в свободном обороте продукции данной торговой марки нивелировало у населения, в первую очередь у подрастающего поколения, нетерпимость к нацизму», – сообщили в Генпрокуратуре.
Областная комиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции согласилась, что в изображении логотипа усматриваются признаки проявления экстремизма, в результате суд Центрального района Гомеля по заявлению прокурора признал его экстремистским материалом. Решение в законную силу вступило, изображение внесено в соответствующий республиканский список.
В ходе надзора было установлено, что на маркетплейсе OZON есть в продаже футболки и спортивные костюмы с изображением логотипа Boy London. В адрес ООО «ОЗОН Маркет Бел» было направлено предписание, после чего эти товары площадка сняла с продажи.