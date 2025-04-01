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Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин

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  • 1.04.2025, 18:13
Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин

Из-за угрозы со стороны России.

Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил премьер страны Петтери Орпо. Его слова приводит телеканал MTV Uutiset.

«Финляндия начинает подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Решение основано на рекомендациях военных», — сообщил Орпо.

По словам премьер-министра страны, в сфере безопасности в Европе произошли изменения из-за «угрозы со стороны России».

Кроме того, Финляндия к 2029 году увеличит расходы на оборону — до 3% ВВП. Дополнительные инвестиции будут направлены в том числе на оснащение сухопутных войск.

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