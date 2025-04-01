Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин2
- 1.04.2025, 18:13
Из-за угрозы со стороны России.
Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил премьер страны Петтери Орпо. Его слова приводит телеканал MTV Uutiset.
«Финляндия начинает подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Решение основано на рекомендациях военных», — сообщил Орпо.
По словам премьер-министра страны, в сфере безопасности в Европе произошли изменения из-за «угрозы со стороны России».
Кроме того, Финляндия к 2029 году увеличит расходы на оборону — до 3% ВВП. Дополнительные инвестиции будут направлены в том числе на оснащение сухопутных войск.