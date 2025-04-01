Друг Лукашенко Додик сбежал в Москву 9 1.04.2025, 18:20

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Милорад Додик

Его разыскивает Интерпол.

Пророссийский лидер боснийских сербов Милорад Додик, которого в Боснии и Герцеговине обвинили в посягательстве на конституционный строй, прибыл в Москву. Об этом он сообщил вечером в понедельник в видеообращении в X. «Я прибыл в Москву», — сказал Додик, не называя свой отъезд побегом. Он добавил, что диктатор РФ Владимир Путин пригласил его на празднование Дня победы в Москве 9 мая.

В конце февраля экс-президент Боснии и руководитель Республики Сербской — региона страны с сербским большинством — был заочно приговорен к году тюремного заключения и отстранен от политической деятельности на шесть лет по делу о несоблюдении решений представителя ООН.

В 2023 году он продвигал законопроект, направленный на блокирование исполнения решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины и Высокого представителя ООН в стране Кристиана Шмидта. Однако Додик на свой судебный процесс не явился. Сначала власти выдали внутренний ордер на арест политика, но Сараево воздержалось от его задержания, опасаясь потенциальной политической эскалации в стране. В результате в минувший четверг, когда стало ясно, что Додик планирует покинуть страну, суд в Сараево выдал международный ордер на его арест.

На прошлой неделе Додик покинул Боснию и отправился в Белград, откуда вылетел в Иерусалим для участия в конференции по антисемитизму, организованной правительством страны. Затем политик вернулся в Белград, исчез на несколько дней, а потом внезапно появился в Москве.

Додик — это пророссийский политик, который в 2022 году поддержал вторжение Москвы в Украину. Его правительство в Республике Сербской выступает за независимость от Боснии и Герцеговины и пользуется поддержкой Кремля.

Ранее лидеры некоторых балканских стран, которые получили независимость после развала Югославии, также бежали в Москву, чтобы избежать тюремного заключения на родине. Среди них жена президента Сербии времен югославской гражданской войны Слободана Милошевича Мира Маркович, которая получила убежище в России в 2003 году вместе со своими детьми. Также речь идет о экс-главе Минобороны Югославии Велько Кадиевиче, который бежал в Москву в 2001 году, чтобы избежать возможной повестки о военных преступлениях из Гааги.

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