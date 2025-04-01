В РФ погиб директор крупнейшего цинкового завода 4 1.04.2025, 19:03

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Павел Избрехт

Он «случайно» выстрелил сам в себя.

В результате «неосторожного обращения с оружием» в стрелковом клубе погиб директор производящего более 60% российского цинка завода и депутат заксобрания Челябинской области 46-летний Павел Избрехт, сообщила Baza.

По данным канала, руководитель челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) днем во вторник был на стрельбах на полигоне в стрелковом комплексе «Царская охота» в селе Долгодеревенское. С ним были водитель и охранник. Перед отъездом из клуба Избрехт вышел из машины и хотел проверить, разряжено ли его ружье Blaser. Но в итоге он выстрелил в себя и погиб. «В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт», — рассказали пресс-службе ЧЦЗ.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердил изложенную Baza информацию. «Он перезаряжал ружье», — сообщил собеседник. В следственном комитете отметили, что криминалисты проводят осмотр места происшествия и «выполняют проверочные мероприятия» для выяснения обстоятельств и причин трагедии. Как пишет 74.ru, Избрехт занимался на полигоне пристрелкой нового ружья.

Люди из окружения директора ЧЦЗ рассказали, что утром он был на работе и «выглядел довольным». «В выходные он на охоте завалил кабана, а у охотников это считается крутым, поэтому и настроение было хорошим», — отметили собеседники. По словам инструктора по стрельбе Артура Давыденко, такие ошибки, как случайный выстрел при проверке ружья, не допускают опытные стрелки. «Случайно застрелиться из нарезного карабина с продольно скользящим затвором — по типу винтовки Мосина — невозможно, только по глупости», — заявил он.

Избрехт руководил ЧЦЗ с конца 2014 года. В следующем году он стал членом правления челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». В последние годы руководил комитетом по промышленной политике, экологии и природопользованию СПП. В 2021 году стал депутатом Заксобрания региона и вошел в состав комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

Цинковый завод в Челябинске является крупнейшим в России производителем металлического цинка и цинковых сплавов. Компания производит свыше 60% российского и около 2% мирового объема цинка. По данным «Контур. Фокус», в 2024 году ЧЦЗ составила 33,88 млрд рублей, чистая прибыль — 4,3 млрд рублей.

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