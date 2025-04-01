Украинские разведчики уничтожили десантные катера и ЗРК оккупантов в Крыму
- 1.04.2025, 19:36
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Видео.
Украинские разведчики в Крыму уничтожили дронами два российских десантных катера и зенитно-ракетный комплекс «ТОР-М2». Кадры боевой работы зафиксировали на видео.
Об этом сообщает Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Дроны воинов спецподразделения ГУР МО Украины «Ргумагу» искусно уклоняются от вражеских зенитных ракет и поражают десантные катера 02510 БК-16 и «Раптор», - говорится в сообщении.
Как рассказали в ГУР, впоследствии разведчики нанесли удар и по зенитно-ракетному комплексу «ТОР-М2» российских войск.