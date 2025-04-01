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Маск снова стал самым богатым человеком мира по версии Forbes

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  • 1.04.2025, 19:44
  • 1,238
Маск снова стал самым богатым человеком мира по версии Forbes
Илон Маск

За последний год его капитал вырос на $147 млрд.

Американский предприниматель и куратор Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск возглавил 39-й ежегодный рейтинг журнала Forbes. Полный список опубликован на сайте издания.

Маск стал самым богатым человеком планеты с состоянием $342 млрд. За последний год его капитал вырос на $147 млрд благодаря успеху компании по разработке и производству космической техники SpaceX и компании xAI, которую он недавно объединил с принадлежащей ему социальной платформой X. Несмотря на спад акций Tesla, их стоимость остается выше, чем год назад, что также способствовало росту его состояния.

В этом году в список вошли рекордные 3 028 человек, а их общее состояние достигло $16,1 трлн, отмечает издание.

На втором месте рейтинга — глава корпорации Meta Марк Цукерберг ($216 млрд), на третьем — основатель компании Amazon Джефф Безос ($215 млрд). В первую пятерку также вошли основатель Oracle Ларри Эллисон ($192 млрд) и генеральный директор крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши LVMH Бернар Арно ($178 млрд), который опустился на пятое место из-за снижения стоимости акций компании.

Для составления рейтинга учитывались данные на 7 марта 2025 года.

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