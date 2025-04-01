ВСУ ликвидировали в Курской области «героя России» 6 1.04.2025, 21:48

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Марат Тибилов

Командира огневой группы спецназа Росгвардии сегодня похоронили во Владикавказе.

«Героя России», командира огневой группы спецназа Росгвардии Марата Тибилова (позывной «Талиб»), ликвидированного в Курской области, похоронили во Владикавказе на мемориальном кладбище. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Марат Тибилов родился 20 августа 1988 года в селении Чермен, расположенном в пригородном районе Северной Осетии. Позже с семьей переехал во Владикавказ. Окончил Северо-Кавказский военный институт внутренних войск МВД РФ. Тибилов был командиром огневой группы сил Центра специального назначения Росгвардии.

О ликвидации Тибилова Росгвардия сообщила 28 марта 2025 года. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что Тибилов погиб «в результате прямого удара со стороны ВСУ по территории Черкасского Поречного Курской области».

В 2022 году «за проявленные мужество и героизм» при выполнении задач в зоне боевых действий майор был награжден двумя орденами Мужества. 23 февраля 2025 года диктатор России Владимир Путин вручил Тибилову медаль «Золотая Звезда» Героя России.

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