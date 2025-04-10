Популярная у белорусов рыба может исчезнуть с прилавков 10.04.2025, 3:42

Ее слишком много ловят.

Эксперты утверждают, что запасы скумбрии в мире близки к критической точке из-за перелова. Рыба находится под угрозой, и Good Fish Guide рекомендует покупателям поискать другие варианты, пишет The Guardian.

Эксперты утверждают, что запасы скумбрии в мире приближаются к «критической точке», поскольку эта рыба утрачивает статус экологически безопасного варианта.

Общество охраны морской среды (MCS) заявило, что вместо скумбрии людям следует есть сельдь, поскольку в таких странах, как Норвегия и Великобритания, по-прежнему ведется чрезмерный вылов известной рыбы с полосками.

Ежегодно MCS выпускает Good Fish Guide, в котором ранжирует выбор по степени перелова. Например, северо-восточная атлантическая скумбрия, когда-то многочисленная и считавшаяся более устойчивым выбором рыбы, за последние четыре года «переловилась» в среднем на 23%.

Скумбрия, вылавливаемая Норвегией, Исландией, Фарерскими островами и Великобританией, продолжает подвергаться чрезмерному вылову. Общие лимиты вылова (ОДУ), установленные всеми сторонами, с 2009 года постоянно превышают научно рекомендуемые уровни на 5−80%. В период с 2020 по 2024 год ОДУ в среднем превышали научные рекомендации на 39%.

По словам представителей благотворительной организации, сельдь из Северного моря и восточной части Ла-Манша является более экологичной альтернативой скумбрии.

Экологические эксперты советуют вместо предварительно нарезанного филе покупать целую рыбу — хек или камбалу. Она часто более доступна, и каждая ее часть, включая кости и кожу, может быть использована для приготовления домашних бульонов.

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