«У Лукашенко есть хроническая болезнь» 5 10.04.2025, 8:30

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Которая заставляет его ходить с протянутой рукой.

Министр финансов Юрий Селиверстов сообщил, что Минск и Москва «по отдельным соглашениям» договорились о рефинансировании кредитов от правительства России. «Зеркало» посмотрело, сколько Лукашенко должен соседней стране.

О масштабах госдолга власти по-прежнему не сообщают

Юрий Селиверстов накануне сообщил, что Минск договорился с Москвой, что она рефинансирует некоторые кредиты нашей страны — то есть выдаст новые займы для возврата старых. Чиновник не уточнил, идет ли речь именно о выплатах, которые запланированы на этот год, или о более масштабном перекредитовании.

Подобного рода уступки со стороны Москвы важны для правительства, так как сейчас наша страна должна платить достаточно большие суммы по взятым ранее кредитам. И основная доля выплат приходится как раз на Россию.

Сколько именно правительство занимает и какой долг есть у белорусского государства, неизвестно, потому что Минфин с 2022 года скрывает эту информацию. Кое-какие данные общественность узнает из заявлений чиновников. Однако пока есть и другой источник этих сведений — база данных Всемирного банка (ВБ). В конце 2024-го там появилась информация о том, что госдолг Беларуси в 2023-м составлял 15,47 млрд долларов. Причем 7,75 млрд из этой суммы — задолженность перед Россией.

В марте прошлого года Александр Лукашенко заявлял, что государственный долг превышает 32% ВВП.

Сколько Минск должен платить в этом году

В 2025-м Беларуси нужно потратить около 10 млрд рублей на погашение госдолга. Еще 5 млрд рублей — на его обслуживание, то есть на выплату процентов. Большая часть долгов изначально была оформлена в иностранной валюте. Следовательно, если перевести эти деньги в доллары по курсу Нацбанка на 9 апреля, то это примерно 4,760 млн.

Это рекордная сумма, которую Минску следует вернуть за год. Например, в 2021-м выплаты по госдолгу планировались на сумму 7,98 млрд рублей, а в 2024-м — уже 12,57 млрд.

Как следует из оценок Всемирного банка, выплаты по основному долгу перед РФ в этом году были запланированы в 527,2 млн долларов, а на обслуживание — 1,5 млрд. Следовательно, только этой стране Минфин должен более 2 млрд долларов.

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