Подмосковье атаковали дроны, похожие на вертолет

Подмосковье атаковали дроны, похожие на вертолет1
- 10.04.2025, 8:55
В аэропорту «Внуково» вводили ограничения.
Подмосковье в России ночью в четверг, 10 апреля, атаковали беспилотники, похожие на вертолеты. Очевидцы сообщили о взрывах, в частности, в Наро-Фоминске Московской области РФ, пишет Telegram-канал Astra.
В Сети появились кадры пролета дронов и попыток российской ПВО сбить цели.
На фоне атаки Росавиация временно приостанавливала работу московского аэропорта Внуково, позже ограничения сняли, пишет BBC. Также в РФ вводили план Ковер в аэропорте Калуги, его закрывали на прием и вылет самолетов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вечером 9 апреля утверждал, что регион атаковали БПЛА, и росПВО якобы сбила шесть дронов.
Минобороны РФ утверждает, что с вечера середы ПВО якобы «уничтожила» 42 беспилотника, при этом только один из них — над Московской областью. 12 дронов, по утверждению РФ, было перехвачено в Калужской области, остальные — в Курской, Белгородской, Брянской, Орловской и в Крыму.
При этом количество дронов, которые достигли своих целей, в российском ведомстве традиционно не уточняют.