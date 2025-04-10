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Пауза Трампа: Мерц заявил об успехе единой Европы

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  • 10.04.2025, 9:33
  • 3,066
Пауза Трампа: Мерц заявил об успехе единой Европы

Европейцы полны решимости защищать себя.

Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что 90-дневная пауза президента США Дональда Трампа по пошлинам доказывает положительный эффект от единого европейского подхода.

Об этом сообщает Reuters.

Мерц убежден, что 90-дневная пауза президента США Дональда Трампа по пошлинам является доказательством того, что единый европейский подход к торговле имеет положительный эффект.

«Европейцы полны решимости защищать себя, и этот пример показывает, что единство помогает больше всего», — сказал он.

Он также призвал к беспошлинной торговле между США и ЕС.

«Давайте все установим тарифы 0% на трансатлантическую торговлю, и тогда проблема будет решена», — добавил он.

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