Пауза Трампа: Мерц заявил об успехе единой Европы

Пауза Трампа: Мерц заявил об успехе единой Европы2
- 10.04.2025, 9:33
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Европейцы полны решимости защищать себя.
Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что 90-дневная пауза президента США Дональда Трампа по пошлинам доказывает положительный эффект от единого европейского подхода.
Об этом сообщает Reuters.
Мерц убежден, что 90-дневная пауза президента США Дональда Трампа по пошлинам является доказательством того, что единый европейский подход к торговле имеет положительный эффект.
«Европейцы полны решимости защищать себя, и этот пример показывает, что единство помогает больше всего», — сказал он.
Он также призвал к беспошлинной торговле между США и ЕС.
«Давайте все установим тарифы 0% на трансатлантическую торговлю, и тогда проблема будет решена», — добавил он.