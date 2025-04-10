В Стамбуле начались переговоры России и США 10.04.2025, 10:22

Консультации пройдут в закрытом формате.

В Стамбуле начались российско-американские переговоры на уровне дипломатов, сообщает ТАСС 10 апреля. Переговоры стартовали в 10:00 по минскому времени в генконсульстве РФ в Стамбуле.

Консультации России и США пройдут в закрытом формате, как и первый раунд, сообщило российское агентство, ссылаясь на источник.

Второй раунд переговоров, как сообщила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, посвящен «нормализации работы дипломатических миссий».

Российскую делегацию на переговорах возглавлят посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первый раунд переговоров России и США о «нормализации работы дипломатических миссий» прошел 27 февраля. Переговоры продолжались около шести часов.

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