«Денег у Лукашенко нет и не предвидится» 10.04.2025, 12:32

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Появилось дополнительное подтверждение того, что казна уже пуста.

Министр финансов Юрий Селиверстов заявил о рефинансировании долгов перед Россией, но точные суммы и условия остаются скрытыми.

Почему режим Лукашенко продолжает утаивать данные о госдолге? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— У меня есть только очень короткий ответ. Смысл прятать эти данные есть только от населения и бизнеса, чтобы не понимали финансовой ситуации. Вероятно денег не то, чтобы нет, а нет совсем. И не предвидится.

Для зарубежных и международных организаций это не такой уж большой секрет. В рамках ЕАЭС, пусть и не публично, вся эта информация известна.

— С учетом того, что Беларусь все глубже погружается в долговую зависимость от России, насколько эта модель «рефинансирования» опасна в долгосрочной перспективе?

— B самом долге нет ничего плохого, если он управляем и расходы на его обслуживание невелики. Каждая страна так живет.

Однако, в случае долга перед Россией на протяжении последних лет нет информации о погашении долга. Рефинансирование в данном случае выглядит как наращивание долга и увеличение процентных платежей. Если долг не будет списан, его придется отдавать. Однако, в нынешнем формате это точно не проблема Лукашенко или Селиверстова, а тех, кто будет после них.

— Недавно СМИ писали про массовые обыски в агентствах недвижимости. Может ли это быть частью кампании властей по выбиванию денег из частного сектора, чтобы покрыть растущие расходы на долги и репрессии?

— Oбыски будут продолжаться и расширяться на другие сферы. Это лишь дополнительное подтверждение того, что казна пуста уже сейчас. Наполнить ее можно только старой доброй «продразверсткой». Можно, конечно, себя утешать, что после продразверстки был НЭП, но пережили те страшные времена не все.

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