На фондовом рынке США началось исторических масштабов ралли 3 10.04.2025, 13:01

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Перед отсрочкой части пошлин Трамп призвал вкладываться в американские акции.

Фондовые индексы США взлетели в среду примерно на 10% после того, как Дональд Трамп объявил трехмесячную паузу для части пошлин, вступивших в силу несколькими часами ранее. «Ралли облегчения» может оказаться «прыжком дохлой кошки», или отскоком в рамках более длительного падения, предупреждают участники рынка: в торговой войне наступил небольшой перерыв, но она далеко не закончена.

За неделю после того, как Трамп объявил 2 апреля о введении тотальных 10%-ных пошлин на импорт и более высоких сборов примерно для 60 стран, мировой фондовый рынок потерял более $10 трлн капитализации. Более того, гособлигации США и ряда других развитых стран, которые традиционно служат убежищем во время кризисов и, соответственно, дорожали на прошлой неделе, на этой недели стали резко падать. В результате администрация Трампа получила двойной удар – обвал фондового рынка и рост стоимости заимствований (в результате повышения доходностей казначейских облигаций, которые движутся противоположно цене).

Телефоны главы президентской администрации, министров, советников и конгрессменов разрывались от звонков банкиров, финансистов, генеральных директоров компаний; и это, вместе с динамикой рынка гособлигаций и обращениями ряда стран с просьбой провести переговоры о пошлинах, повлияло на позицию администрации, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg. Вскоре после начала торгов в среду Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «ЭТО ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПОК!!!», – а в 13.18 добавил: «Более 75 Стран обратились за переговорами о решении… Я отдал распоряжение ввести 90-дневную ПАУЗУ и существенно снизить Ответную Пошлину во время этого периода, до 10%, что также вступает в силу немедленно». После этого на фондовом рынке США началось исторических масштабов ралли, благодаря которому его капитализация выросла на рекордные для одного дня торгов $5,1 трлн.

Индекс S&P 500 подскочил на 9,5%, что стало максимальным дневным ростом в процентах с финансового кризиса 2008 г. Dow Jones прибавил рекордные в своей истории 2900 пунктов, или 7,9% (максимум с начала пандемии ковида в марте 2020 г.). Nasdaq Composite взлетел на 12,2%, что стало самым большим дневным скачком после пузыря дот-комов четверть века назад.

Как свидетельствуют эти «рекорды», столь безумная волатильность случается лишь во времена масштабных кризисов. Теперь же она стала результатом действий руководителя крупнейшей экономики мира, который, как с ужасом признают инвесторы, может одним своим постом как обрушить рынки, так и вознести их до небес. Это подрывает доверие к рынкам и американской экономике. «Сплошное безумие», – охарактеризовал ситуацию Томас Торнтон, основатель Hedge Fund Telemetry.

В четверг фондовые рынки Азии и Европы также сильно выросли: японский Nikkei 225 прибавил 9,1%, немецкий Dax и британский FTSE 100 в ходе торгов поднялись более чем на 5,7%.

Несмотря на «ралли облегчения», ситуация во многом остается неопределенной. Трамп не прекратил торговую войну с Китаем, который в прошлом году продал Соединенным Штатам товаров более чем на $500 млрд, и повысил для него пошлины до 125% (китайская ставка для товаров из США пока остается на уровне 84%). Сохранены 10%-ные пошлины для всего мирового импорта, и не ясно, какими могут в итоге быть сборы для стран, для которых были введены повышенные тарифы. Не изменилась и 25%-ная ставка пошлин для Канады и Мексики.

Индекс S&P 500, коротко ушедший в результате обвала на «медвежью» территорию (то есть упавший на 20%), даже после вчерашнего взлета остается ниже уровня 2 апреля и на 11% ниже февральского исторического пика. Цена нефти Brent, которая в среду упала ниже $60 за баррель, а затем взлетела более чем до $65, в четверг снижается на 2,5% до $63,8. «Сложно сформировать фундаментальный взгляд», – признает Лора Лау, директор по инвестициям Brompton Corp., поскольку до сих пор неясно, какие именно страны будут избавлены от пошлин и насколько резко Трамп готов обострить торговую войну с Китаем.

Майкл Первз, основатель и гендиректор Tallbacken Capital Advisors, сказал Bloomberg, что использует отскок котировок для того, чтобы продать побольше американских акций: «Двусторонняя волатильность просто невероятная, но она порой случается на медвежьем рынке и не является свидетельством того, что дно достигнуто».

Инвесторам приходится жить «одной минутой», говорит Эрик Дайтон, президент и управляющий директор Wealth Alliance:

«[На рынке] была целая толпа оцепеневших людей, пытавшихся ухватиться хоть за что-то позитивное. Я не думаю, что это дно, и о его достижении нельзя будет говорить, пока не будут заключены конкретные сделки [по пошлинам]».

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