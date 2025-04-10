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Турция и Израиль проводят в Азербайджане переговоры по Сирии

  • 10.04.2025, 13:45
Турция и Израиль проводят в Азербайджане переговоры по Сирии

Состоялась первая «техническая» встреча.

Представители Турции и Израиля провели первую «техническую» встречу в Азербайджане в среду, чтобы обсудить создание механизма деэскалации — с целью предотвращения «нежелательных» инцидентов в Сирии.

По словам источников агентства Reuters, эти переговоры стали отправной точкой для формирования канала, который поможет избежать возможных столкновений между Турцией и Израилем в ходе операций обеих стран в Сирии.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что Турция и Израиль ведут переговоры, направленные на снижение напряженности в Сирии, однако подчеркнул, что они не являются шагом к нормализации отношений турецко-израильских отношений, обострившихся на фоне военной операции Израиля в Газе.

Турция оказывает поддержку исламистской коалиции в Сирии, которая в декабре 2024 года свергла режим Башара Асада после почти 14 лет гражданской войны. Усиление влияния Анкары в Сирии вызывает обеспокоенность у Израиля, который регулярно наносит авиаудары и проводит наземные операции, стремясь удержать сирийские силы подальше от своих границ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в «государственном терроре» и «геноциде» после того, как израильская армия начала военную операцию в Газе в ответ на нападение радикальной палестинской группировки ХАМАС (признана в США и ЕС террористической) на Израиль 7 октября 2023 года.

Президент США Дональд Трамп в понедельник предложил себя в качестве посредника в переговорах между Израилем и Турцией. Выступая в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп отметил свои «отличные отношения» с Эрдоганом, которые, по его мнению, могут стать импульсом для нормализации контактов между Анкарой и Иерусалимом.

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