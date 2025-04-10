Контратака ВСУ на юге: Украина выбила оккупантов из Щербаков 10.04.2025, 14:07

Россияне отступили с потерями.

Бойцы ГУР и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ освободили село Щербаки в Запорожской области, уничтожив более десятка российских оккупантов и взяв двух в плен.

Щербаки снова под украинским флагом

Пресс-служба Главного управления разведки Украины 9 апреля опубликовала видео успешной боевой операции на Запорожском направлении.

В кадре — штурм села Щербаки подразделением Group 10-го Департамента активных действий ГУР совместно с бойцами 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Село находилось под контролем российских войск и активно оборонялось, но украинская операция прошла быстро и точно.

Использование FPV-дронов и тактическое взаимодействие штурмовых групп позволило выбить врага из частных домов, где они пытались закрепиться.

Быстрая зачистка и пленные

На видео видно, как российские солдаты прячутся в жилых домах и пытаются отстреливаться. Однако точные удары дронов и слаженные действия пехоты быстро сломили сопротивление.

По данным украинской разведки, были уничтожены более 12 российских военных, а двое штурмовиков были взяты в плен в ходе зачистки.

Также в руки украинских бойцов попали документы и личные вещи захваченных оккупантов — еще одно доказательство их участия в незаконной оккупации украинских территорий.

Генштаб подтверждает: атаки врага отбиты

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что только за 8 апреля украинские Силы обороны отразили восемь атак врага в районах Малых Щербаков, Степового и самих Щербаков.

Это подтверждает следующее: попытки РФ удерживать позиции на Юге сталкиваются с организованной и эффективной обороной Украины.

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