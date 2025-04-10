Минский завод «Атлант» уходит в простой
- 10.04.2025, 15:05
При этом сотрудников на предприятие продолжают набирать.
Минский завод бытовой техники «Атлант» с 28 апреля по 12 мая уходит в производственный простой. Об этом «Еврорадио» узнало, позвонив в отдел кадров предприятия под видом белоруса, который ищет работу.
Мы проверяли информацию от источника, который сообщил, что «Атлант» прекращает работу с 21 апреля по 8 мая.
Оказалось, что завод продолжает искать рабочих, но в ближайшее время делает перерыв в рекрутинге — из-за официальных двухнедельных выходных, которые указаны в производственном календаре «Атланта».
Простои в Беларуси
В последнее время простои на белорусских заводах — общая практика.
Ранее Еврорадио писало, что уходит в простой до 12 мая и сокращает штат завод «Аккумуляторный Альянс» (бывший «АйПауэр)». С чем связана необходимость простоя и сколько сотрудников сократят, в компании не объяснили.
О финансовых проблемах предприятий Гомельщины информировало издание «Флагшток». Так, на заводе «СтанкоГомель» зарплаты упали, а сотрудников отправляют в отпуск за свой счет.
На Заводе литья и нормалей («ЗЛиН»), входящем в состав производственного объединения «Гомсельмаш», пришлось брать кредит в банке, чтобы выплатить рабочим зарплаты в начале 2025 года.
Задержки зарплат были и на «Белорусском металлургическом заводе».