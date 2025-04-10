В Беларуси банки массово вводят изменения по картам 10.04.2025, 15:35

Некоторые увеличили лимит на снятие наличных.

Получить подарки до 5 рублей за покупки, вернуть часть потраченного на здоровье или, наоборот, заплатить больше за привычную карту. Многие банки один за другим меняют условия по «пластику». «Зеркало» рассказывает, что важно знать об этом.

Запуск акции, в которой можно заработать до 5 рублей

С 1 апреля по 31 мая «Альфа-Банк» проводит акцию для тех, кто оформит карту «Белкарт» вместе с «Пакетом решений». За каждую третью покупку на сумму больше 10 рублей будет начислен один бонус, который равен одному рублю. Акция действует на покупки в белoрусских магазинах. Одному участнику может быть начислено до 5 бонусов — то есть заработать можно только до 5 рублей.

Также компания ввела возможность перевода с одной карты на другую через специальное веб-приложение (требуется вход в аккаунт пользователя). Уточняется, что оно доступно не только клиентам этого банка.

Выросла стоимость услуг

С 10 апреля «Паритетбанк» ввел новые суммы за пользование дебетовыми картами. Это по 40 рублей для Visa Classic и Mastercard Standard, а для Gold — по 70 рублей для обеих карт.

С 1 мая ежемесячная абонентская плата за обслуживание текущего счета для пакета «Семейный круг» поднимется с 6,7 до 9,99 рубля. А перевыпуск подорожает в два раза — с 10 до 20 рублей. Для сохранения бесплатного обслуживания необходимо, чтобы сумма ежемесячных транзакций по всем картам пакета составляла не менее 1000 рублей (ранее — 400).

Также вырастет комиссия за обслуживание по «КОМБОкартам»: детально об этом расписано на сайте компании.

Увеличен лимит на снятие наличных

«Белгазпромбанк» с 28 марта уточнил правила участия в бонусной программе «Бусы».

Ранее этот банк с 1 марта увеличил лимит на снятие наличной валюты с карт иностранных банков: с 200 до 450 долларов в месяц в эквиваленте.

Изменения по партнерским программам

«Технобанк» расширил список партнеров по карте ЗОЖ. К примеру, теперь по ней можно получить скидки в танцевальной студии BYSTEP, салонах массажа и красоты (HANDS, SNV, Pretty Skin, Loya), центре здоровья MITO, а также в магазине велосипедов City Bikes.

Второе изменение банка — это продление до 31 августа кешбэка по виртуальным карточкам «Белкарт». Его размер — 2% от потраченной суммы на определенные категории расходов.

Выгода за экологичные траты

«Банк БелВЭБ» в апреле некоторым клиентам начисляет повышенный кешбек в 5%. Это касается держателей пакета услуг линейки «Всё», которые расплачиваются в «экологичных» организациях. Например, за зарядку электромобиля или покупки в секонд-хендах.

Продление карт и новшества по люксовым пакетам услуг

«Банк ВТБ (Беларусь)» сообщил о продлении на 12 месяцев срока действия некоторых карт. В их числе зарплатные, а также «Форсаж», «Виртуальная карточка V2», «Комплимент», «MORE», «Профит», «Профит Лайт», «TRINITI», «Черепаха», «Отличник», «Портмоне 2.0», «PLAT/ON», «Кстати».

С 1 мая банк меняет условия обслуживания по тарифам «Привилегия», «Привилегия Лайт» и карте «Комплимент». Новшества касаются доступа в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов. Теперь за их посещение нужно будет платить — сумма должна быть перечислена до 25 числа следующего месяца. Исключение — владельцы карт Infinite «Привилегия»: первые пять посещений в год оплачивает банк. Консьерж-сервис по-прежнему остается бесплатным для клиентов этих тарифов.

Также «Банк ВТБ (Беларусь)» с 25 апреля вносит корректировки в условия обслуживания карточек.

Скидки за оплату «пластиком»

«МТБанк» предлагает своим клиентам, которые имеют карточку «Белкарт», по одноименному промокоду получить скидку до 20% в некоторых местах с развлечениями. К примеру, речь о квестах от Quest Zone. Акции действуют до конца года.

Новые правила по кредитным картам

«Приорбанк» с 24 февраля разрешил снимать наличные до 1000 рублей в месяц с кредитных карточек без комиссии в своих банкоматах, кассах и отделениях «Белпочты». При превышении лимита или снятии в других банках комиссия составит 3% (от 5 до 7 рублей в зависимости от валюты).

Пакет для пенсионеров

«Белинвестбанк» предлагает специальный пакет «Лучшие годы» для получателей пенсии. И предлагают бесплатно получить на три года без абонплаты карточку «Белкарт Премиум», которую выпускают к текущему счету с базовыми условиями обслуживания. Если ей расплачиваться за медуслуги, то кешбек составит 3%, а за продукты и путешествия — 2%. Снимать наличные можно без комиссии до 1500 рублей.

Напомним, с 1 июля этого года в Беларуси введут новшество по пенсиям — эти выплаты будут перечислять на специальные базовые счета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com