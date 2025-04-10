В Беларуси больше не будет должности детского стоматолога

В Беларуси больше не будет должности детского стоматолога5
- 10.04.2025, 15:40
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Ее отменил Минздрав.
Минздрав отменил отдельную должность «врач-стоматолог детский». Теперь и взрослых, и детей смогут лечить одни и те же специалисты — стоматологи-терапевты.
Решение приняли, чтобы упростить доступ к стоматологической помощи, особенно в небольших населенных пунктах.
В ведомстве пояснили, что качество лечения не пострадает: будущие стоматологи учатся работать как со взрослыми, так и с детьми.
Интернатуру врачи теперь будут проходить по объединенной специальности — «терапевтическая и детская стоматология». Это даст право лечить пациентов всех возрастов без дополнительной подготовки.
При этом, как заверяют в Минздраве, детские кабинеты, отделения и поликлиники сохранятся, как и система повышения квалификации для специалистов, работающих с детьми.