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ЕС отложил введение ответных пошлин против США на 90 дней

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  • 10.04.2025, 16:31
ЕС отложил введение ответных пошлин против США на 90 дней

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала причину.

Евросоюз отложит введение ответных пошлин на импорт товаров из США на 90 дней в ответ на их приостановку Вашингтоном. Как пишет DW, об этом в четверг, 10 апреля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Пока мы завершаем принятие контрмер ЕС, получивших сильную поддержку наших государств-членов, мы отложим их на 90 дней», - говорится в ее заявлении. Вместе с тем, отметила политик, если переговоры не увенчаются успехом, контрмеры вступят в действие. «Как я уже говорила, все варианты остаются на столе переговоров», - добавила фон дер Ляйен.

ЕС согласовал введение ответных пошлин на импорт из США

7 апреля комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович сообщил, что Брюссель планирует ввести первые ответные пошлины на товары из Соединенных Штатов с 15 апреля. Они будут включать в себя специальные тарифы на американские джинсы, виски, арахисовое масло, мотоциклы и другие товары.

Шефчович анонсировал, что позднее будет согласован полный список товаров, которых коснутся ответные сборы. Пошлины на другую продукцию из США, как предполагалось, должны были вступить в силу в середине мая. Согласно планам, они затронут сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, птицу, говядину, некоторые морепродукты, орехи, яйца, молочные продукты, сахар и овощи. Кроме того, в список могут внести некоторые промышленные товары, изделия из кожи, бытовую технику, инструменты, пластмассы и древесину.

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