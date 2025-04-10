Греция собирается заменить российские ЗРК израильскими 10.04.2025, 16:42

В ближайшие недели будет объявлен победитель крупного тендера.

В ближайшие недели министерство обороны Греции объявит победителя крупного тендера на поставку систем противовоздушной обороны: за контракт конкурируют Israel Aerospace Industries (IAI) и Rafael.

Греки рассматривают возможность размещения на островах мобильной системы ЗРК Spider компании Rafael, которая в прошлом году была модернизирована таким образом, чтобы она могла также перехватывать тактические баллистические и крылатые ракеты. Однако эту же задачу выполняет немецкую систему IRIS-T, сообщает издание «Детали» со ссылкой на Walla.

За главный контракт — на поставку систем для защиты центральной территории страны от угроз с воздуха — борьба разворачивается в основном между двумя израильскими комплексами: Barak MX от IAI и «Праща Давида» производства Rafael. В настоящее время у греков имеется небольшое количество американских систем Patriot, предназначенных для перехвата самолетов, а также российские системы, такие как С300 и С200, которые они стремятся заменить израильской системой.

«У нас уже есть системы Patriot, но если мы захотим приобрести еще одну, то сможем получить их только через 4-5 лет. Израиль может предоставить нам системы быстрее, чем другие страны», — сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на прошлой неделе.

Модернизация сил ПВО является частью амбициозного плана создания многоуровневой системы «Щит Ахиллеса», бюджет которой составляет 2,8 млрд евро. На общую модернизацию ВС Греция заложила 25 миллиардов евро на 12 лет. В рамках плана Афины уже заказали у Вашингтона 20 самолетов F-35.

Как рассказывали «Детали», Кипр приобрел передовую систему ПВО Barak-MX у компании Aerospace Industry. Система способна перехватывать различные угрозы, такие как самолеты, беспилотники, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, на дальности до 150 км. Ее же закупила Словакия.

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