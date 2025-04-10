Украинские FPV-дроны разбили укрытие врага на Покровском направлении 10.04.2025, 17:10

Видеофакт.

Украинские воины метко отработали по позициям и укрытиям российской армии на Восточном направлении фронта. Операторы дронов не оставили врагу никаких шансов.

Об этом сообщает оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».

Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки российской армии спрятаться от ВСУ.

«Враг прячется в укрытиях и пытается держать оборону в укреплениях. Но это - не защита, когда работают операторы ударных дронов штурмовой. Они устраивают оккупантам «горячие встречи» с FPV-дронами», - рассказали в группировке войск.

Для уничтожения целей украинские военные использовали сбросы боеприпасов с дронов.

Меткую работу украинских операторов дронов показала на видео 5 отдельная штурмовая Киевская бригада.

«Бойцы методично зачищают позиции противника, не оставляя шансов ни бетонным стенам, ни тем, кто за ними», - добавили в ОСГВ.

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