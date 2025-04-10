Соглашение о полезных ископаемых: украинская делегация выехала в США в «особом составе»
- 10.04.2025, 17:50
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настаивать
Украина будет на равных условиях.
Сегодня, 10 апреля, из Брюсселя в Соединенные Штаты для продолжения переговоров по соглашению между США и Украиной о полезных ископаемых отбыла украинская делегация.
Примечательно, что возглавляет делегацию Тарас Качка, заместитель Министра экономики и Торговый представитель Украины. Будут помогать ему в переговорах заместитель Министра юстиции по европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель Министра энергетики Николай Колесник.
У переговорной группы есть директивы от президента Украины Владимира Зеленского, очерченные на закрытом совещании. По данным zn.ua, их суть сводится к тому, что публично озвучивал украинский президент: равное распределение вкладов, привлечение американских технологий добычи, создание не только возможностей для заработка американских компаний, но и рабочих мест для украинцев.
Стоит отметить, что должности как главы делегации, так и других представителей Украины дают понять уровень будущих переговоров.
Как анонсировалось, Украина привлекла к этому этапу переговоры сторонних консультантов, сопровождающих переговоры. Ими, по крайней мере, на этом этапе, стали представители юридической компании Hogan Lovells, обойдя конкурентов из Quinn Emanuel и ONECASE.